Gaziantep’te Çocuk Festivaline büyük ilgi

Çocuklar, düzenlenen etkinliklerle hem eğlendi, hem de öğrendi.

Büyükşehir Belediyesi, Devlet Tiyatroları işbirliğiyle bu yıl 9’uncusu düzenlenen Çocuk Festivali kapsamında, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün katkılarıyla “Don Kişot, Arkadaş ve Kuzu Maydanozun Maceraları” ile Akbank işbirliğinde “Goril” çocuk tiyatrosunu, hem şehir merkezinde hem de ilçelerde çocuklarla buluşturuldu.

Etkinliklerde, çocuk oyunlarının yanı sıra, Ankara Devlet Tiyatrosu dekoratör ressam Duygu Gökalp’ın katılımıyla “Sevgi Ağacı” temalı atölye çalışması yapıldı. Ankara Devlet Tiyatrosu Sanatçısı İlhan Ateş ise, hayvan figürlerinden oluşan uygulamalı maske yapım tekniğinin püf noktaları çocuklara öğretti.

Ayrıca, “Bremen Mızıkcıları”, “Elif’in Düşleri” ve “Harika Kanatlar” adlı müzikal çocuk tiyatroları, Hayvanat Bahçesi ve Festival Park’ta 23 Nisan günü düzenlenen şenlikte sahnelendi.