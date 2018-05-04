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04 Mayıs 2018 10:44

Gaziantep’te Çocuk Festivaline büyük ilgi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından nisan ayı boyunca devam eden 9’uncu Çocuk Festivali Tiyatro Şenliği’nde 36 bin 500 çocuğa ulaşıldı.

Gaziantep’te Çocuk Festivaline büyük ilgi

04 Mayıs 2018 10:44

Çocuklar, düzenlenen etkinliklerle hem eğlendi, hem de öğrendi.


Büyükşehir Belediyesi, Devlet Tiyatroları işbirliğiyle bu yıl 9’uncusu düzenlenen Çocuk Festivali kapsamında, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün katkılarıyla “Don Kişot, Arkadaş ve Kuzu Maydanozun Maceraları” ile Akbank işbirliğinde “Goril” çocuk tiyatrosunu, hem şehir merkezinde hem de ilçelerde çocuklarla buluşturuldu.


Etkinliklerde, çocuk oyunlarının yanı sıra, Ankara Devlet Tiyatrosu dekoratör ressam Duygu Gökalp’ın katılımıyla “Sevgi Ağacı” temalı atölye çalışması yapıldı. Ankara Devlet Tiyatrosu Sanatçısı İlhan Ateş ise, hayvan figürlerinden oluşan uygulamalı maske yapım tekniğinin püf noktaları çocuklara öğretti.


Ayrıca, “Bremen Mızıkcıları”, “Elif’in Düşleri” ve “Harika Kanatlar” adlı müzikal çocuk tiyatroları, Hayvanat Bahçesi ve Festival Park’ta 23 Nisan günü düzenlenen şenlikte sahnelendi.




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