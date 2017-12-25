Gaziantep’te coşkulu kurutuluş günü etkinlikleri

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de etkinliklere katıldı

İşgalci güçlere karşı gösterdiği amansız mücadeleyi destansı bir kahramanlıkla taçlandıran Gaziantep’in Kurtuluş Bayramı, kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan kutlama programına Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluş temsilcileri, dernekler, vakıflar ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın kutlama mesajı da okundu.

Programda Başbakan Yardımcısı Şimşek, Adalet Bakanı Gül, Gaziantep Valisi Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Gaziantep Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ekiyor tarafından gazilik madalyası Türk bayrağına toka edildi. Lise öğrencileri, günün anlamını ve önemini belirten şiirler okuduğu programda, konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yaptığı konuşmada, “Gaziantep’in kurtuluşunda, tarihe destansı bir mücadele ile geçen bütün kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Gazi şehrimiz aslında sadece Gaziantep’in kurtuluşunda değil, bir anlamda ülkemizdeki kurtuluş mücadelesinin de bayrağını çekmiştir. Gaziantep bu anlamda öncü ve başarılı bir şehirdir. Gaziantep aslında bugün de üretkenliği ile çalışkanlığıyla yatırımlarıyla ülkemizi ileriye taşıyan bir şehir. Kurtuluş mücadelesindeki o günkü ruh bugün de devam ediyor. Yakın coğrafyamızda ki bütün sıkıntılara rağmen, herhangi bir başka şehir de olsa yansımaları büyük olacak şoklara rağmen Gaziantep bugün büyüyor bugün gelişiyor bugün kalkınıyor ve Türkiye’nin en önemli büyüme motoru işlevini görmeye devam ediyor. Gaziantep umut veriyor Gaziantep ışıldıyor” dedi.

Protokol üyeleriyle katılımcılardan oluşan kortej, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Maarif Kavşağı ve Atatürk Bulvarı girişi güzergahını kullanarak Bey Mahallesi Çınarlı mevkindeki Şehitler Abidesi’ne yürüdü. Burada düzenlenen törende, saygı atışı yapıldı. Antep savunmasında gözünü kırpmadan canını feda eden 6 bin 317 şehit için İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından dua okundu. Protokol, şehitliğe çiçek bıraktı. Kutlama törenlerinin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep Sanat Merkezi’nde “Gaziantep’e Gönül Veren Sanatçılar Çalıştayı ve Sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergi açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep için 25 Aralık tarihinin onur ve şeref günü olduğunu belirterek, “Bu onur günümüzü sanatla birleştirdik. Şehrimiz için çok önemli olan bu kimlikli binamızda Gaziantep Sanat Merkezi’nde bir haftadan beri 19 sanatçımız Gaziantep’in kurtuluşu için çalıştı” dedi.