Gaziantep’te cuma namazı sonrası ABD’ye tepki

Gaziantep Ulucamii’de kılınan cuma namazının ardından yapılan eylemle, ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına tepki gösterildi. Sloganların atıldığı eylemde okunan basın açıklamasında, "Bütün gerçeklere rağmen münferit ve faili meçhul birtakım olaylar üzerinden algı oluşturarak, İslama, Müslümanlara ve Kur’an-ı Kerim’e iftira edilmesi akla, ilme, tarihe, hakka, hukuka ve vicdana aykırıdır. Bu önyargılı çaba özellikle son zamanlarda Müslümanların temel hak ve hukukunu tehdit eden İslamofobiye hizmet etmekten başka bir işe yaramayacaktır. Bütün Müslümanları incitecek bu tür provokatif eylemleri şiddete kınıyor ve tüm dünya kamuoyunu daha insaflı ve hakkaniyetli olmaya davet ediyoruz" denildi.

Eylem açıklamanın ardından sona erdi.