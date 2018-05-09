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09 Mayıs 2018 10:22

Gaziantep’te dev bahis operasyonu: 81 gözaltı

Gaziantep’te yapılan dev bahis operasyonunda yasa dışı bahis çetesi çökertildi.

Gaziantep’te dev bahis operasyonu: 81 gözaltı

09 Mayıs 2018 10:22

Gözaltına alınan 81 kişiden 70’i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 11 kişi ise adli makamlara sevk edilecek.


Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Gaziantep Merkez ve köylerinde tespit edilen 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskında M.D., İ.D., S.D., Ş.U., M.D., M.K., T.İ., M.D., C.C., C.K. isimli şahıslar ile bahis oynadıkları belirlenen toplam 70 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 11 bilgisayar, 16 cep telefonu, 1 adet kumar makinesi ve çeşitli dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan 70’i ifadeleri alınarak para cezasının ardından serbest bırakılırken, 11 kişi de sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecek.


Öte yandan, bahis çetesinin kendilerine borcu olan vatandaşlara borcunun iki katı tutarında zorla senet imzalattığı ve borcunu ödemeyenlerden ise tehdit yoluyla zorla para alındığı ileri sürüldü.




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