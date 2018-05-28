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28 Mayıs 2018 14:22

Gaziantep’te dev terör operasyonu

Gaziantep’te 6-7 Ekim kobani olaylarına karışan üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 PKK/KCK üyesi jandarmanın yaptığı dev oqerasyonla gözaltına alındı.

Gaziantep’te dev terör operasyonu

28 Mayıs 2018 14:22

Jandarma Özel Harekat ekipleri ve zırhlı araçların da yer aldığı operasyon havadan görüntülendi.


Gaziantep’in Şahinbey İlçesine bağlı Vatan, Fırat, Beybahçe ve Beydilli mahallelerinde İl Jandarma komutanlığı, özel harekat ekipleri tarafından geniş kapsamlı terör operasyonu düzenlendi. Zırhlı araçların da yer aldığı operasyon insansız hava araçları tarafından havadan görüntülendi. 6-7 Ekim Kobani olaylarına karıştığı tespit edilen ve olayda iş yeri yakma, kundaklama, kamu malına zarar verme, kamu personelini yaralama olaylarına karıştıkları şüphesiyle toplam 10 şahıs yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şahısların aralarında Kobani olayların organizesi ve örgütün üst düzey yöneticilerinin de yer aldığı ileri sürüldü.


Sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar, geniş güvenlik önlemleri arasında 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne çıkarıldı. Sağlık raporunun alınmasının ardından şahıslar, Gaziantep Adliyesi’ne götürüldü.




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