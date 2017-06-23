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23 Haziran 2017 15:55

Gaziantep’te DHKP/C ve TİKB operasyonu: 4 gözaltı

Gaziantep’te Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP/C) ve Türkiye İhtilalci Komünistler Birliğine (TİKB) yönelik düzenlen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep’te DHKP/C ve TİKB operasyonu: 4 gözaltı

23 Haziran 2017 15:55


Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezinde insansız hava aracı destekli yapılan operasyonda 4 şahıs yakalandı. Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP/C) ve Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (TİKB) terör örgütleri adına eylem ve faaliyetlerde bulunan, toplumu kanunsuz gösteri ve şiddet eylemlerine yönlendirmeye çalışan, ayrıca sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaparak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, kurumlara ve güvenlik güçlerine hakaret eden, asılsız suçlamada bulunarak hedef gösteren ve diğer suçlara karışan şahıslara yönelik insansız hava aracı destekli operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.




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