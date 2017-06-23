Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezinde insansız hava aracı destekli yapılan operasyonda 4 şahıs yakalandı. Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP/C) ve Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (TİKB) terör örgütleri adına eylem ve faaliyetlerde bulunan, toplumu kanunsuz gösteri ve şiddet eylemlerine yönlendirmeye çalışan, ayrıca sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaparak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, kurumlara ve güvenlik güçlerine hakaret eden, asılsız suçlamada bulunarak hedef gösteren ve diğer suçlara karışan şahıslara yönelik insansız hava aracı destekli operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.