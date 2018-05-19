Gaziantep’te doktor adayları önlük giydi, stetoskopları verildi

Törenle önlüklerini giyen öğrencilere stetoskopları da verildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp, üçüncü dönem öğrencileri “Beyaz Önlük Giyme Töreni” GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleşti. Tıp Fakültesi’nde 3 yıllık temel eğitimlerini tamamlayan 320 öğrenciye öğretim üyeleri tarafından önlük giydirilip, stetoskopları verildi. GAÜN Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi sonrasında açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, öğrencilerin anne - babalarına seslenerek "Çocuklarınız yoğun sınav maratonundan sonra büyük bir başarı kazandı, şuanda yarım hekim durumundalar ve çocuklarınızla ne kadar gurur duysanız azdır" şeklinde konuştu. Konuşmasına öğrencilerin yetişmesinde büyük emeği olan hocalarına hitap eden Prof. Dr. Gür, “Çok güzel öğrenciler yetiştirdiniz. Bezmediniz, donattınız ve klinisyen hocalarına büyük bir kapasiteyle, sağlıklı ve donanımlı gençleri teslim ettiniz. Eğitimin ilk aşamasını tamamlamış olan gençlerin ileriye dönük büyük bir eğitimle tıp fakültesini bitiren sağlıklı, donanımlı, vatanperver aynı zamanda da şefkatten ödün vermeyen, bilgisini her geçen gün daha da artıran ve ölünceye kadarda kendisine bu imkânları tanıyan anne-babası başta olmak üzere devletine, milletine ve hocalarına sürekli kadirşinaslık gösteren bir gençlik yetiştirdik, o yüzden mutluyuz. Hem hekim olarak hem de rektörünüz olarak aynı aşamalardan bizde geçtik” dedi.

Öğrencilere, "Şikayet en kolay yöntemdir ama şikayet etmek yerine planlı, programlı çalıştığınızda çok daha başarılı olabilirsiniz" önerisinde de bulunan Prof. Dr. Gür, kendisinin de tıp fakültesi okuduğu yıllarda hem çalıştığını hem de üç kardeşinin kendisinin yanında kaldığını ve eğitim aldığını belirterek, insanın isterse her türlü güçlüğün üstesinden gelebileceğini söyledi.

Hakimlik ve hekimlik

Rektör Prof. Dr. Gür, en kutsal iki meslekten biri hakimlik, diğerinin ise hekimlik olduğunu vurgulayarak, "Vatanına, milletine bağlı, hocalarından aldığı bilgiyi ancak ve ancak milletin ve hastaları için kullanan, şahsi çıkar amaçlı hiçbir şekilde bilgisini kullanmayan bir gençlik. Bizim aradığımız gençlik bu. İki kutsal meslek vardır, hakimlik ve hekimlik. Biri özgürlüğü garanti altına alır diğeri ise yaşam ve sağlığı garanti altına alır. Mezuniyet sonrası da giydiğiniz önlüğe leke getirmemek için her türlü çabayı sarf edeceksiniz. Mezun olduğunuz Gaziantep Üniversitesi kimliğini de korumanızı istiyoruz. Hayat geçiyor önemli olan bu hayatı nasıl yaşadığınızdır. Önemli olan vatanınıza ve milletinize fayda verip, vermediğiniz ve önemli olan size verilen imkânları kullanıp kullanamadığınızdır” ifadelerine yer verdi.

Tıp mesleğini tercih edenlere tebrik

Tıp mesleğinin çok kutsal bir meslek olduğunu belirten ve bu mesleği tercih eden öğrencileri tebrik eden Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen, “Tıp fakültesinin ilk üç yılını bitirmiş bulunmaktasınız. Öğrencilerimiz iyi bir hekim olmanın genel bilgilerini ve teorik bilgilerini edindiler. Şimdi onlar klinik tıp dediğimiz eğitimlerini hastane ayağında başlayacaklar. Orada da teorik bilgileri, hastaların tanı ve tedavisinde nasıl kullandığını hocaların yanında usta çırak ilişkisiyle uygulama yaparak öğrenecekler. Üç yıllık temel eğitim süresince onların hekimlik olması için gerekli temel bilgileri aktaran, öğreten hocalarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sevgili gençler giyeceğiniz beyaz önlüğün farklı anlamı var. Beyazı, saflığın, temizliğin, sevginin ve şefkatin simgesi olarak görüyoruz. Aynı zamanda beyaz tüm renklerin birleşmesinden meydana gelen ana ve birleştirici bir renktir. Bu anlamlar bütünleştiğinde tıp mesleğinin sembolü olmuştur. Öğrencilerin giydikleri bu beyaz önlükleri bu manada ömür boyu giyeceklerini ve bizlerin onlarla gurur duyacağımıza vesile olacaklarına gönülden inanıyorum" diye konuştu.