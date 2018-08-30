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30 Ağustos 2018 12:46

Gaziantep’te düğünde silahla ateş açanlara operasyon düzenlendi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde düğünde ateş açanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Gaziantep’te düğünde silahla ateş açanlara operasyon düzenlendi

30 Ağustos 2018 12:46

Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.


İslahiye ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri düğünde silahla ateş açanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şahıs adliyeye sevk edildi. İslahiye ilçesinde İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri geçtiğimiz hafta Kozdere Mahallesi İlkokulu bahçesinde yapılan bir düğünde havaya ateş açarak 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili olarak içinde kamu görevlilerinin de bulunduğu belirtilen 6 kişiyi, düğün görüntülerinin incelenmesi sonucu tespit etti. İlçe jandarma ekipleri, eş zamanlı yürütülen operasyonla E.E., Ö.Y., T.K., M.H.Ö., R.A., İ.B.K.’yi gözaltına aldı.


Cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatlı ve 1 kurusıkı olmak üzere 5 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İslahiye Adliyesine gönderildi.


Mahkeme çıkarılan şüphelilerden E.E., T.K., Ö.Y. ve M.H.Ö. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, R.A. serbest, İ.B.K. ise bin 46 lira idari para cezasına çarptırılarak serbest bırakıldı.




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