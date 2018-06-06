Gaziantep’te dünya çevre günü kutlandı

Etkinlik kapsamında çevre bilincini anlatan stantlar kurulurken, anaokulu öğrencilerinin çizdiği resimler sergilenip, tiyatro gösterisi yapıldı.

“Çevreyi ihmal ettikçe bünyemizden bir şeyler koparmış oluyoruz”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, çevreyi insanın evine benzeterek, “Biz çevreyi ihmal ettikçe kendi bünyemizden bir şeyler koparmış oluyoruz. Nasıl ki karaciğerimize bakmazsak, ilerde başımıza neler gelebileceğini biliyorsak çevremize de bakmazsak çevremizin başına neler gelebileceğini bilmemiz lazım. O yüzden kurumların tek başına bir şeyler yapmasıyla çevremiz güzelleşmez. Herkesin kendi evine, arabasına ve bedenine baktığı gibi çevreyle alakası olması lazım. Aksi takdirde ne kadar yasa çıkartırsanız çıkartın bu iş zor olur” dedi.

"100 bin çocuğu çevre eğitimiyle buluşturacağız"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak çevre yararına yaptıkları faaliyetlerden bahseden Köken, “Büyükşehir Belediyesi olarak geçen yıl 70 bin çocuğu çevre eğitimiyle buluşturduk. Bu yıl 100 bini geçeriz. Bu şehirde orta öğretim öğrenci sayısı 550 bin civarındadır. Doğru olan, orta öğretime giden öğrencilerin, liseye geçmeden önce bilimsel metotlarla çevre eğitimini almasıdır. Çevre çok güzel, çevreyi çok seviyorum demekle eğitim olmaz. Attığımız çöpün neye mal olduğunu, evdeki çöpün ayrışmadan neye mal olduğunu öğrencilere Matematik gibi, Türkçe gibi, yabancı dil öğretir gibi çevrenin de artık bir eğitim modeli haline gelmesi lazım. Bu alanda ciddi çalışmalar var. Biz de elimizden geldiğince bu yıl 100 bin öğrenciye ulaşmayı amaçlıyoruz, bu şekilde tüm Gaziantepli çocukları çevre konusunda bilinçlendirerek büyümelerini sağlayacağız. Çevre hepimizin, çevreye doğru sahip çıkmak zorundayız. Hepimizin Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Etkinlikte yer alan Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan ise, Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftasını dolu dolu geçireceklerini belirterek, özellikle anaokulu öğrencilerinde çevre koruma bilincinin oluşmasına yönelik etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

Protokol konuşmalarının ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, 220 kilogram atık pil ve 370 litre atık yağ toplayan Zeynep Gençten Anaokuluna ödül verdi. Etkinlikte, “Çevre Miras Değil Emanettir” adlı tiyatro oyunu da sergilendi.