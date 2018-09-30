Gaziantep'te ekonomik gündem değerlendirme toplantısı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği Binası'nda geniş katılımlı bir ekonomi gündemi değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Ekonomi Yazarı Uğur Civelek'in yanı sıra GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, GAGİAD 2.Dönem Yönetim Kurulu Başkanı ve Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, GSO Başkanı Adnan Ünverdi, GAGİAD geçmiş dönem başkanları ve dernek üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşma yapan GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, "Oyunun kuralları değişiyor, globalleşmenin yerini ticaret savaşları, ardına kadar açılan sınırların yerini yüksek duvarlar alıyor. Gelinen noktada hepimizin yarın ile ilgili kafasında soru işaretleri var ama öte tarafta ve daha önemli olarak bu ülkeye ve insanlarına; ülkemizin aydınlık geleceğine büyük inancımız var. Bu sorunların üstesinden en nihayetinde geleceğiz ancak çekilen sıkıntıların hem kamu hem de özel sektörün ders çıkarmasına vesile olmasını, pozitif sonuçlar doğurmasını ümit ediyoruz” dedi. Ekonomi Yazarı Uğur Civelek ise, "Ekonomide oldukça ciddi bir açmaz ile karşı karşıyayız. Döviz kuru ve maliyet kökenli enflasyon baskılarındaki eğilimleri geriletmeye çalıştığımızda, umulan kaynak girişi gerçekleşmediği için ekonomi nefes almakta zorlanıyor. Yurtdışından kaynak girişi ekonomimizin toparlanması ve kredi mekanizmasının çalışması için çok önemli" şeklinde konuştu.

Hakan Güldağ iş dünyasının harcama önceliği ve finansman tarzının sorgulanması gerektiğini anlatarak, "İş dünyası harcama önceliğini ve finansman tarzını sorgulamalı. İyimserlik ya da kötümserlik anlatmaya alışmak anlamlı değil. Gerçekçi olmak önemli. Gerçeklikten koptuğunuzda risklere karşı korumasız kalabiliyorsunuz. Sebep sonuç ilişkisini kuramadığınız bir şeyi öyle de böyle de olur dersek, riskler karşısında savunmasız kalabiliriz”diye konuştu.

GAGİAD üyelerinin ekonomiye yönelik sorularının da yanıtlandığı toplantı sonunda ise GAGİAD Başkanı Tezel tarafından Hakan Güldağ ve Uğur Civelek'e adlarına GAGİAD Ormanı'nda dikilen 27 fidanın sertifikası ve plaket verildi