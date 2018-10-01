Gaziantep'te eylül ayında yapılan ihracat yüzde 16,1 arttı

Ünverdi, ihracattaki artıştan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gaziantep'ten yapılan Eylül ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 oranında artışla 607 milyon 279 bin dolara ulaştığını ve Gaziantep'in iller bazında 6. sıradaki yerini koruduğunu belirtti.

Açıklanan bu rakamların ardından tüm zorluklara rağmen üreten, ihraç eden ve Türkiye'nin büyümesine katkıda bulunan sanayici ve iş dünyasına teşekkür eden Ünverdi, "Koşullar ne olursa olsun Gaziantep azim ve kararlılıkla üretime, istihdama ve ihraç etmeye devam ediyor Tüm koşullara rağmen bu rakamları yakalamak gurur verici" dedi.

2017 yılı eylül ayında 523 milyon 39 bin dolar ihracat gerçekleştiren Gaziantep'ten bu yılın Eylül ayında 607 milyon 279 bin dolar ihracat yapıldığını aktaran Ünverdi, Ocak-Eylül 2018 döneminde ise Gaziantep'in ihracatının yüzde 4,8 artışla 5 milyar 26 milyon 44 bin dolara ulaştığını ve geçtiğimiz yılın aynı döneminde 4 milyar 797 milyon 949 bin dolar ihracat yapıldığını söyledi.

"Gaziantep çok cephede mücadele veriyor"

Gaziantep'in sadece bugün değil uzun zamandır güçlüklerle mücadele ettiğine işaret eden Ünverdi, "Biz sanayicilerimizle gerçekten büyük gurur duyuyoruz. 7 yıl önce başlayan Suriye savaşı hemen yanı başımızda devam ediyor. Oradan göçle gelen ciddi bir nüfusa kentimiz ev sahipliği yapıyor. Bizim en büyük pazarımız olan Irak maalesef istikrar konusunda sorunlar yaşadı. İran'a konulan ambargo ve gerilimler devam ediyor. Ortadoğu'da yaşanan siyasi gerilimler Gaziantep'i doğrudan etkiliyor. Bunlara bir de döviz kurunda yaşanan artış ve beraberinde getirdiği finans ve bankacılık sorunları eklendi. Diğer bölgeler sadece bugünün sıkıntılarını yaşarken bizim bölgemizin zaten mevcut problemleri vardı. Daha fazla çalıştık, alternatif pazarlar bulduk, ihracatımızı artırdık. Bizim üretmek, istihdam etmek, ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmak gibi bir kaygımız var. Gaziantep olarak farklı cephelerde mücadele ediyoruz ama yorulmadan, azimle ihracattaki başarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bankacılık sektörü reel sektöre çözüm odaklı yaklaşmalı"

Reel sektörün yaşadığı sıkıntılara da dikkati çeken Ünverdi, özellikle bu dönemde bankacılık sektörünün reel sektöre güçlü destek vermesi gerektiğine vurgu yaptı. Ünverdi, "Bu bağlamda Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın'ı düzenlediğimiz ekonomi değerlendirme toplantısında sanayicilerimizle buluşturduk. Yaşadığımız sorunları bizzat ilettik ve sanayicilerimiz yaşadıkları sıkıntıları tek tek anlattılar. Bu toplantıdan da yüksek sesle, bankacılık sektörünün üreten kesime destek olması ve çözüm üretmesi gerektiği sonucu çıktı. Bankacılık sektörü üretim yapan, daha önce defalarca yatırıma teşvik ettiği bu ülkenin güzide insanlarını lütfen göz ardı etmesin" şeklinde konuştu.

Ünverdi ayrıca 100 milyon TL'nin altında borcu olan firmalara da kredi yapılandırma imkanı sağlanması gerektiğini ifade ederek, "Gaziantep Meslek Kuruluşları olarak döviz kurundaki artıştan dolayı yaşanan sıkıntılar karşısında Anadolu Yaklaşımı başlığı altında ekonomi yönetimine sunduğumuz raporlar neticesinde banka kredileri için yapılandırma süreci başlatılmıştı. Ancak şu an yapılandırmadan 100 milyon TL üstü kredi borcu olan firmalar faydalanabiliyor. Biz yapılandırmadan 100 milyon TL'nin altında borcu olan firmaların da faydalandırılmasını istiyor ve yeni bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ünverdi, firmaların devletten KDV alacaklarını hazine bonosu olarak alma imkanı sağlanması konusunda da bir düzenleme beklediklerini hatırlatarak, "Firmaların KDV alacaklarının hazine bonosuna dönüştürülüp, kredi teminatlarında hazine bonosunu kullanması firmalarımıza kolaylık sağlayacaktır. Firmalarımız hazine bonosunu gösterip kredi kullanma imkanı bulacaklardır” şeklinde konuştu.

Finansman konusunda GSO'nun KOBİ'lere verdiği desteklerin de devam ettiğini dile getiren Ünverdi, "Finansman sorunlarının çözülmesi için düşük faiz oranlarıyla Odamız tarafından KOBİ Destek (Nefes) Kredisi Kampanyası başlatılmıştır. İhtiyaç duyan bütün KOBİ'lerimizi KOBİ Destek (Nefes) Kredisi kampanyasına bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Önceliğimiz eğitim ve teknoloji"

Türkiye'nin ülke olarak sürdürülebilir ve bağımsız bir ekonomi için en başta eğitim olmak üzere, yüksek teknolojilere ihtiyaç duyduğunun altını çizen Ünverdi, "Geleceğin Türkiye'sini inşa etmek için katma değeri yüksek üretimler yapmalı ve dünyaya satabilmeliyiz. Döviz girdisine ihtiyacımız var ve cari açığımızı da ancak böyle kapatabiliriz. Dünyada artık yeni üretim modelleri konuşuluyor, Endüstri 4.0 teknolojileri ve hatta 3D yazıcılarla üretim yapılıyor. Gaziantep'te bu bağlamda dijital dönüşümün ilk adımını Gaziantep Sanayi Odası olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile birlikte atıyoruz. Verimlilik ve Eğitim Merkezi Projesi kapsamında Türkiye'de sadece 5 ilde yer alacak model fabrika projelerinden birini Gaziantep'te hayata geçiriyoruz. Ülkemizin kalkınmasını sağlayacak iki ana unsurun eğitim ve teknoloji olduğu düşüncesiyle projelerimizi bu yönde geliştiriyoruz" sözlerine yer verdi.

Yeni Ekonomik Program'a da (YEP) değinen Ünverdi, “Yeni Ekonomik Programın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Programda açıklanan dengeleme, disiplin ve değişim ana başlıkları ekonomide kat edeceğimiz mesafe açısından büyük önem taşıyor. Bu süreçte ayrıca tasarruf tedbirleri öne çıkıyor. Bizler de her zaman olduğu gibi devletimizin yanındayız ve üzerimize düşen sorumlulukların bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah bu süreç başarılı olur ve hedeflere ulaşırız" diye konuştu.