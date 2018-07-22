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22 Temmuz 2018 15:56

Gaziantep’te fabrika yangını

Gaziantep’te Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikanın deposunda yangın çıktı.

Gaziantep’te fabrika yangını

22 Temmuz 2018 15:56

Büyümeden kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen 3 işçi ayakta tedavi edildi.


Olay, öğle saatlerinde 4’üncü Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan sağlık malzemeleri üreten bir fabrikada meydana geldi. Fabrika deposunda kartonların henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşmasıyla çıkan yangın, alevlerin etrafa sıçramasıyla büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrikaya gelen itfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.


Öte yandan, yangında dumandan etkilenen 3 işçi ayakta tedavi edilirken fabrikada ise maddi hasar meydana geldi.




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