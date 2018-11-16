Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 24 yaşındaki genç mühendis öldü, polis memuru ise yaralandı.

Kaza, sabah saat 04.30 sıralarında Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Havaalanında mühendis olan 24 yaşındaki Hüseyin Özay, kullandığı otomobilin kontrolünü kaybetti. Virajı alamayan otomobil tramvay hattındaki direğe çarptı. Özay ile otomobildeki arkadaşı Kilis Emniyet Müdürlüğünde görevli 24 yaşındaki polis memuru H.D. yaralandı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, yaralılar ambulansla Şahinbey Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Özay, tüm müdahalelere hayatını kaybederken, Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen polis memuru H.D. ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Kazada ölen genç mühendis Hüseyin Özay'ın cenazesinin işlemlerin ardından memleketi Batman'a gönderileceği öğrenildi.