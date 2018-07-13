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13 Temmuz 2018 21:48

Gaziantep’te feci kaza: 1 ölü, 10 yaralı

Gaziantep’in Araban ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2’si ağır 10 kişi ise yaralandı.

Gaziantep’te feci kaza: 1 ölü, 10 yaralı

13 Temmuz 2018 21:48


Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep - Adıyaman karayolunun Araban ilçesi Gümüşpınar kırsal mahallesi yol ayrımında yaşandı. Araban’dan Adıyaman’ın Besni ilçesi istikametine gitmekte olan 80 FT 768 plakalı kamyonet, Gümüşpınar kırsal Mahallesinden Araban ilçe merkezine doğru gitmekte olan İbrahim Aslan yönetimindeki 46 EB 012 hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada mezarlığın duvarına çarparak deviren hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Aslan olay yerinde hayatını kaybederken 10 kişi ise yaralandı. Kaza nedeniyle can pazarı yaşandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Ambulanslarla Gaziantep’teki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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