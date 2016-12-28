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28 Aralık 2016 13:39

Gaziantep’te feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Gaziantep’te feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

28 Aralık 2016 13:39

Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Üçkilise köyünde ikamet eden 6 kişi sabah erken saatlerde yola çıkarak Kilis’in Kelmincik köyünde kilit taşı döşeme işini yapmaya gitti. Çalışırken bir yakınlarının vefat haberinin gelmesi üzerine 6 arkadaş işi bırakıp tekrar köye gitmek için yola çıktılar. Kahramanmaraş’tan Gaziantep’e seyir halindeyken Gedik köyü mevkinde İsmail Yüceler yönetimindeki 27 L 2164 plakalı araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Araç içerisinde bulunan isimleri öğrenilemeyen 5 kişi ve araç sürücüsü İsmail Yüceler yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine trafik, jandarma ve ambulans sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken yaralılar 112 Acil Servis Ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü İsmail Yüceler kaldırıldığı Oğuzeli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, 5 yaralı tedavi altına alındı.



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