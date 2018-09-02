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02 Eylül 2018 16:13

Gaziantep’te feci kaza nedeniyle Uğur Işılak konseri iptal edildi

Gaziantep’te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan Uğur Işılak konseri, 8 kişinin öldüğü kaza nedeniyle iptal edildi.

Gaziantep’te feci kaza nedeniyle Uğur Işılak konseri iptal edildi

02 Eylül 2018 16:13


Gaziantep’te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Şahinbey Belediyesi tarafından organize edilen Uğur Işılak konseri, Gaziantep’te 8 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle iptal edildi. Konserin iptal edildiğini yazılı açıklama ile duyuran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Gazi şehrimizde yaşanan elim kaza nedeniyle 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenleyeceğimiz Uğur Işılak konseri iptal edilmiştir. Gazi şehrimizde tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile minibüsün çarpıştığı elim kazada hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.




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