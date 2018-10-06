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Gaziantep'te FETÖ operasyonu

Gaziantep merkezli 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonda örgütün şifreli programı Bylock kullandığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.


FETÖ / PDY ( Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması ) silahlı terör örgütü mensuplarınca kullanılan kripto haberleşme programı BYLOCK kullanıcısı şüpheli şahıslara yönelik olarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri Gaziantep merkezi, İlçeleri ve Bartın, Adıyaman, Elazığ, Kocaeli ve Bingöl İllerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 6 şüpheli şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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