Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 43 gözaltı

Gaziantep'te Ahlak Büro ekipleri tarafından 10 ayrı adrese yapılan operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 10 ayrı adrese fuhuş baskını düzenlendi. 43 kişinin gözaltına alındığı operasyonda "fuhuş yapan kadın, fuhuş müşterisi ile fuhşa aracılık ve yer temin etmek, fuhşa maddi menfaat temin" suçlarından yasal işlem yapıldı.

Sahte kimlikler bulundu

Şahısların ev, iş yeri ve üst aramalarında 2 adet tabanca, 49 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, bir adet av tüfeği, 2.19 gram esrar maddesi, 3 adet sahte kimlik ele geçirildi. Üzerinde sahte kimlik bulunduran 2 şahıs ile 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet eden 2 şahıs hakkında da ayrıca yasal işlem yapıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 9'u çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.