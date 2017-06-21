Gaziantep’te “Gastronomi fotoğraf atölyesi” etkinliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gifsad işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, gastronomi fotoğrafı çekimi eğitimini, ünlü Gastronomi Fotoğrafçısı Mehmet Ateş ve La Cucina Italiana Dergisi Fotoğrafçısı Merve Ece Yılmaz verdi. Etkinliğe profesyonel fotoğrafçıların da dahil olduğu 26 kişi katıldı.

Atölyede gastronomi fotoğrafı çekim teknikleri hakkında detaylı bilgi verildi. Uygulamalı olarak çay, firikli acur dolması, pirpirim piyazı, sarımsak kebabı, fıstıklı-sade Antep kurabiyesi fotoğraf çekimleri gerçekleştirildi.