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21 Haziran 2017 11:01

Gaziantep’te “Gastronomi fotoğraf atölyesi” etkinliği

Sürdürülebilir Gastronomi Günü kapsamında düzenlenen "Gastronomi Fotoğraf Atölyesi", Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Mutfak Sanatları Eğitim Merkezinde (MUSEM) gerçekleştirildi.

Gaziantep’te “Gastronomi fotoğraf atölyesi” etkinliği

21 Haziran 2017 11:01


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gifsad işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, gastronomi fotoğrafı çekimi eğitimini, ünlü Gastronomi Fotoğrafçısı Mehmet Ateş ve La Cucina Italiana Dergisi Fotoğrafçısı Merve Ece Yılmaz verdi. Etkinliğe profesyonel fotoğrafçıların da dahil olduğu 26 kişi katıldı.


Atölyede gastronomi fotoğrafı çekim teknikleri hakkında detaylı bilgi verildi. Uygulamalı olarak çay, firikli acur dolması, pirpirim piyazı, sarımsak kebabı, fıstıklı-sade Antep kurabiyesi fotoğraf çekimleri gerçekleştirildi.




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