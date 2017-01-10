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10 Ocak 2017 20:50

Gaziantep’te hareketli saatler yaşandı

Gaziantep’te hareketli saatler yaşandı

10 Ocak 2017 20:50

Gündüz Emniyet Müdürlüğüne saldırı girişiminde bulunulan Gaziantep’te akşam saatlerinde hareketli saatler yaşandı. Saldırı düzenleneceği iddiasıyla ihbar edilen bir aracı durduran polis, araçtan yaya olarak kaçan şahısların peşine düştü.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’te polis ekipleri akşam saatlerinde çalıntı olduğu ve terör saldırısında kullanılabileceği ihbarı alınan 03 UE 626 plakalı aracın peşine düştü. “Dur” ihtarına uymayan aracı kovalayan polis ekipleri, Kavaklık mesire alanında aracı kıstırmayı başardı. Araçtan inen biri kadın 3 kişi olduğu ileri sürülen şahıslar kaçmaya başladı. Polisler havaya uyarı ateşi açarak, şahısların peşine düştü. Olayla ilgili bir şahıs yakalanırken, 2 kişinin arandığı iddia edildi. Aracın bagajı ise kontrollü olarak patlatıldı.



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