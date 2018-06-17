Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2018 11:12

Gaziantep’te hastanede yangın: 2 ölü

Gaziantep’te sabaha karşı 04.

Gaziantep’te hastanede yangın: 2 ölü

17 Haziran 2018 11:12

00 sıralarında özel bir hastanede meydana gelen yangında 2 kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.


Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı özel bir hastanede meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle oluşan yangında hastane içerisinde yoğun dumandan etkilenen 2 kişi zehirlenerek hayatını kaybederken, hastanenin Genel Yoğun Bakım Ünitesinde 25, çeşitli servislerde 10, Yenidoğan Ünitesinde 45 bebek ve dumandan etkilenen 5 hastane personeli olmak üzere toplam 85 kişi AFAD Gaziantep İl Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından tahliye edilerek, 112 Acil Servis ambulanslarıyla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.


Olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç