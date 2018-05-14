Gaziantep’te hedef 300 bin kişiye iftar

Belediye, ramazanı dolu dolu geçirmek isteyen vatandaşlar için birçok etkinlik planladı.

Sokak iftarları, ramazan sohbetleri, şiir dinletisi, söyleşi, orta oyunu, gölge oyunu ve tiyatro gösterilerini de içeren etkinlikler için yürütülen yoğun hazırlıklar tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi, ramazan programlarını bu yıl da: Festival Parkta “Ramazan Sokağı” adı altında oluşturulan stantlarda Gaziantep kültürüne özgü ürünler sergileyecek. Belediyenin yanı sıra stant alan firmalarda Gaziantep’e özgü ürünler satabilecek. Belediye bu doğrultuda vatandaşlara hem keyifli bir ramazan gecesi sunmayı hem de Gaziantep’e özgü ramazan alışverişi yapma imkanı sunmayı hedefliyor.

Ramazan etkinlikleri kapsamında, Festival Parkta saat 22.15’de başlayacak konserlerle vatandaşlar günün yorgunluğunu atacak. 16 Haziran Çarşamba günü başlayacak etkinliklerde, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Veysel Çelikdemir’in kum sanatı gösterisi ve İhsan Güvenç’in konseri olacak. Ramazan ayı boyunca her perşembe günü ramazan sohbetleri kapsamında TRT1’de Payitaht ’Abdülhamid’ dizisinde Tahsin Paşayı oynayan Bahadır Yenişehirlioğlu Gazianteplilerle buluşacak. Programda Ender Doğan, Mehmet Kemiksiz, Mustafa Demirci, Turgay Başyayla, Aykut Payam, Ömer Karaoğlu, Agah, Levent Kaya, Bekir Çiçek, Orhan Hakalmaz,Türk Halk Müziğinde Kubat ile Mehmet Bostan sevenleriyle buluşacak.

Celed Uşaglar Ramazan özel gösterisinin yanı sıra Huzur Sohbetlerinde Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Hayati İnanç, Sabiha Doğan, Nurdan Damla Gazianteplilerle bir araya gelecek. Her gün iftardan sonra Meddah, çocuklar için gölge oyunu, orta oyunu sahnelenecek. Ayrıca ilçelerde de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Hedef 300 bin kişiye iftar

Öte yandan, 6 ayrı noktada Gaziantep Üniversitesi Atakent Parkı, Şehreküstü İtfaiyesi yanı Talat Özkarslı Spor Salonu önü, Kayaönü İtfaiyesi içi, Düztepe Çamlık Parkı içi, Karataş Mahallesi 103410 Cadde (Şahinbey Kavaklık Rotary Aile Sağlığı Merkezi karşısı) ve GAR binası önünde iftar çadırları kurularak vatandaşlara hizmet verilecek. Ayrıca ramazan ayı içerisinde 20 mahallede sokak iftarları verilecek. Onun yanı sıra aşevlerinde ramazan ayı boyunca 150 bin porsiyon yemek dağıtımı yapılacak.

7 taşra ilçesinde ramazan iftarları verilecek. Bunun yanı sıra yetim yoksul ailelere yönelik ziyaretler yapılacak.

Bu arada şehit aileleri, gazi, öksüz, yetim, engelli ve yaşlılara yönelik iftar buluşmaları gerçekleştirilecek.

İhtiyaç sahibi ailelere yönelik 80 bin gıda paketi dağıtılması planlanan ramazan boyunca, iftar çadırları ve aşevleri dahil yaklaşık 300 bin kişiye iftar hizmeti verilmesi hedefleniyor.

Camiler temizlendi

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan özel bir ekip ile şehir genelinde 615 caminin temizliği yapıldı.

Ekipler, camilerin içinde bulunan halıları, mihrabı, minberi, vaaz kürsüsünü, kütüphaneyi, müezzin mahfili gibi bölümlerin temizlik ve bakımını yapıyor. Gaziantep genelinde 615 camiyi temizleyen ekipler, tüm camileri vatandaşların ramazan ayında ibadetlerini daha rahat yapabilmesi için gerçekleştirdi.

Zabıta denetlemelerini sıklaştıracak

Zabıta Daire Başkanlığı, ramazan ayı boyunca denetlemelerini daha da sıklaştıracak.

Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ve Denetim Şube Müdürlüğü ile mobil ekipler şehrin huzur ve sükunet içerisinde bir Ramazan geçirmesi için 7-24 denetleme yapacak.

Ramazan ayı boyunca, toplu taşıma araçları denetlenirken, işporta ve seyyar satıcılığın yapılması engellenecek ve insanları iyi niyetinin istismar edilmemesi, çarşı, pazar, AVM’ler ve camilerde fırsatçılar ile dilencilere göz açtırılmayacak.

Ayrıca, gıda, sebze ve meyvelerin tezgahlara sağlıklı ulaşması ve vatandaşların güven içerisinde alışveriş yapması, kaldırımlar ve parkların halkın hizmetine sorunsuz sunulması, yüksek sesle müzik ile gürültü kirliliği yapanların engellenmesi ile kentin kirletilmemesi için koruyucu ve önleyici tedbirlerini artıran ekipler, şehrin güven ve huzuru için kesintisiz hizmet verecek.