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08 Mayıs 2018 15:19

Gaziantep’te hırsızlık şüphelelerine operasyon

Gaziantep’te 4 şüpheli şahıs çaldıkları hırsızlık malzemesi eşyalarıyla yakalandı.

Gaziantep’te hırsızlık şüphelelerine operasyon

08 Mayıs 2018 15:19


Gaziantep’te meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılarak faillerinin yakalanmasına yönelik olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalar sonucu, Gaziantep Gümüştekin mahallesinde bulunan bir iş yerine yapılan operasyonda H.K., S.Y., U.S. ve K.M.A. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak göz altına alındı. Şüpheli şahısların kaldığı ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çalıntı malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin 9 ayrı faili meçhul hırsızlık olayından çalıntı olduğu tespit edilerek malzemeler sahiplerine teslim edildi. Ayrıca yapılan araştırmalarda S.Y. isimli şüpheli şahsın 4 ayrı hırsızlık suçundan arandığı anlaşıldı. Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan S.Y. tutuklanmasına müteakip cezaevine teslim edildi.


Diğer 3 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.




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