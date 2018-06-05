Gaziantep’te hırsızlık şüphelisi 22 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü’den yapılan açıklamada son bir aylık süreçte il merkezindeki pek çok hırsızlık olayının bu operasyonlarla aydınlatıldığı ve pek çok mağduriyetin giderildiği vurgulandı.

Hırsızlık şüphelileri şehir merkezindeki Çakmak Mahallesinde bir ayakkabı mağazasında, Çukur Mahallesi Kunduracılar Sitesinde bir iş yerinde ve Umut Mahallesinde inşaat malzemelerinin çalınması olaylarını yaptıkları belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucu Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bahsi geçen olayların şüphelilerini yakalayarak adli makamlara sevk etti.

Operasyonlar sonrası ele geçirilen çalınmış malzemeler ise sahiplerine tekrar teslim edildi.

Yakalanarak adli makamlara sevk edilen 43 şüpheli şahıstan 22’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.