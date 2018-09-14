Gaziantep'te hükümlülere sinema etkinliği

Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kapsamında bulunan hükümlülerin toplum ve aileleriyle sağlıklı şekilde bütünleşmeleri amacıyla sinema etkinliği gerçekleştirildi.

''Bir Motif Bir insan'' isimli SODES projesi kapsamında, hükümlülerin yer aldığı gruba ikramlar eşliğinde sinema filmi izletildi.

Öte yandan Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan bu proje Kalkınma Bakanlığı Tarafından SODES kapsamında finanse edildiği belirtildi.