Gaziantep’te huzur operasyonu: 4 gözaltı

Şahinbey ilçesi Alaybey Mahallesi Gaziler Caddesi üzerinde yaşanan olayda, bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan H.B. isimli şahıs bölgede bulunan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. H.B.’nin kuyumcuya satmaya çalıştığı 1 adet 2 metrelik sahte altın zincir ile 1 adet sahte altın madalyonlu kolye ve 1 adet sahte altın yüzüğe el konuldu. Şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.

Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi’nde yunus ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında iddiaya göre A.T. isimli şahıs uygulama yapan polis ekiplerini görerek kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri şahsı kovalamaca sonucu yakaladı. Şüpheli A.T.’nin yapılan üst aramasında, 3 adet şeffaf poşet içerisinde 26 adet küçük kağıt parçalarına sarılı vaziyette toplam 34,7 gram eroin maddesi ele geçirildi. A.T. isimli şahıs ise emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Şahinbey ilçesi Esentepe Mahallesi Sadıklar Caddesi üzerinde yaşanan olayda ise plakasız motosiklet üzerinde durumundan şüphelenilen 1 şahıs durduruldu. Şüpheli şahsın yapılan üst aramasında, 1 adet tabanca ve 6 adet dolu fişek ele geçirildi. Ayrıca yakalanarak gözaltına alınan H.K. isimli şüpheli şahısın yapılan sorgulamalarında ’Silahlı Tehdit’ suçundan arandığı ve 3 yıl hapis cezasının olduğu anlaşıldı. Şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi

Şahinbey ilçesi Bahçelievler Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen M.S. isimli şüpheli şahısın yapılan üst aramasında, 2 ayrı bankaya ait imzalı 2 adet sahte çek, 1 adet sahte 100 dolar ve 35,6 gram metamfetamin (Ateş-Buz) uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.