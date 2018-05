Gaziantep’te huzur sohbetlerinin konuğu Hayati İnanç oldu

Tasavvuf, aşk gibi konuları ele alan İnanç, söyleşinin yanı sıra şiirler de okudu.

Yüzünde her daim en güzel tebessümüyle insanların yüreğini ısıtan Hayati İnanç’la Festival Park’ta buluşan Gazi şehir, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan 11 ayın Sultanı Ramazan ayının ortasında önemli bir sohbete tanıklık etti. Sade Türkçesinin yanı sıra hitabetiyle renkli bir söyleşi gerçekleştiren Hayati İnanç’ın sempatik halleri, izleyenlerden bol bol alkış aldı. İslam aleminin Ramazan ayındaki yaşantısından kesitlerle divan edebiyatını anlatan İnanç, bir toplumu dönüştürmenin en kestirme yolunun lisanını bozmaktan geçtiğini kaydetti. Uzun yıllar Can Veren Pervaneler programını hazırlayıp sunan İnanç, “İnsan sevdiğini anar, andığını sever” diyerek ağızdan çıkan her kelama dikkat edilmesi gerektiğine işaret etti.

Osmanlı padişahları içinde şiir yazmayan hükümdarın neredeyse olmadığını belirten İnanç, birçok padişahın şiire ve şaire kıymet gösterdiklerini anlattı. Şiirleri III. Selim tarafından dinlenen Şeyh Galip’in eserlerinden bahseden İnanç, "3. Selim, Şeyh Galip ile arasında 24 yaş olmasına rağmen kendisine hürmet gösterir, çok bunaldığı zamanlarda dizine uzanarak kendisine şiir okumasını rica edermiş” diyerek Şeyh Galip’in eserlerinden okudu. Türkçe şiirlerin, bugüne gelindiğinde gençler için tercüme gerektirdiğini söyleyen İnanç, bu noktanın üzerinde durulması gerektiğini belirtti.

Ramazan ayının ortasında Gaziantep’te bulunmaktan duyduğu mutluluğu aktaran İnanç, Ramazan Etkinliklerini düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür etti. Söyleşinin ardından günün anısına Hayati İnanç’a çiçek verildi.