Gaziantep’te ilçelere 34 sosyal tesis

Büyükşehir Belediyesi tarafından son 3 yıl içinde merkez ilçe ve mahallelerinde toplam 34 adet sosyal tesis yaparak, bölge insanın sosyalleşmesine büyük katkı sunuyor. Büyükşehir Bleediyesi tarafından son olarak Oğuzeli’nin Körkün Mahallesi’nde bulunan Sosyal Tesis tamamlanarak, hizmete açıldı.

Sosyal tesis nedeniyle memnuniyetini dile getiren Körkün Mahallesi Muhtarı Yakup Karacan, "Yapılan bu hizmetten ben ve mahallem oldukça memnunuz. Örneğin daha önce mahallemizde bir cenaze olduğunda çadırlarda sıkıntı çekiyorduk. Şimdi bina içerisinde kadınlar ayrı bölümde, erkekler ayrı bölümde taziyelerini yapabiliyor. Sosyal tesisimizi toplu sohbet ve toplantılarda da kullanabiliyoruz. Yaz ve kış mevsimlerinde vatandaşın önemli bir eksiğini gideriyor. Yapanlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Karacan, bir yıldan buyana hizmet veren sosyal tesisin ortalama 4 bin 500 nüfusa hizmet verdiğini kaydetti.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Polat ise, sosyal tesisin mahalleye ayrı bir değer kattığını ifade ederek, vesile olanlara teşekkür etti. Mehmet Bozoğlan isimli mahalle sakini ise, hizmetlerin kötüsünün olmayacağın, sosyal tesisin de bunlardan birisi olduğunu söyledi. Taziyeleri önceleri çadırlarda yaptıklarını, soğuk ve yağışlı kış aylarında zorlandıklarını belirten Bozoğlan, yaz aylarında ise güneşten etkilendiklerini vurguladı. Bozoğlan, “Daha önceki teziyelerde sokaklarda veya caddelerde oturuyorduk. Tesisimiz yapıldıktan sonra bu sorunumuz ortadan kalktı. Elektrik, ısınma, çay-şeker ikramı gibi sorunlarımız da bitti. Misafirlerimizi daha kolay ağırlıyoruz. Hem taziyeye gelen vatandaşlar hem de cenaze sahibi hizmetlerden mumnun. Hizmet getirenden Allah razı olsun” diye konuştu.