Gaziantep’te ilginç trafik kazası: 1 yaralı

Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan şahsa ise hafif ticari bir araç çarptı.

İddiaya göre Gaziantep’te polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. ’Dur’ ihtarına uymayan araçla polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Kunduracılar Sitesi’ne giren araç, park halindeki diğer araçlara çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polise izini kaybettirmek isteyen şahsa, yolda seyreden başka bir hafif ticari araç çarptı. Yaralanan şüpheli, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şahıs hastanedeki tedavisinin ardından Şehitkamil ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan yaşanan kaza anı ise çevredeki güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Polis araçta yaptığı incelemede gümrük kaçağı çay, sigara ve diğer tütün ürünlerini ele geçirdi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.