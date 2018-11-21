Gaziantep'te ilik nakli yapılan ilk hasta taburcu oldu

Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Pediatrik Kemik İliği Transplantasyon Merkezi'nde 5 yaşındaki Suriyeli Emel Jawich, 17 yaşındaki ağabeyi Khakd Jawich'den yapılan ilik nakliyle hayata tutundu.

Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi bünyesinde yer alan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ilk ve tek kemik iliği nakli merkezi olma özelliğini taşıyan Pediatrik Kemik İliği Transplantosyon Merkezi, Prof. Dr. Sinan Akbayram öncülüğünde hastaları hayata bağlamaya devam ediyor. Yaklaşık 6 ay önce merkeze başvuran ve merkezin ilk hastası olan 5 yaşındaki Emel Jawich, aylar süren tedavi sürecinin ardından 17 yaşındaki ağabeyinden yapılan kemik iliği nakli ile hayata tutunarak taburcu oldu.

Merkezde ilik nakli yapılarak sağlığına kavuşan ilk hasta olan Emel Jawich'in taburcu olması nedeniyle Onkoloji Hastanesinde düzenlenen etkinliğe Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, Pediatrik Kemik İliği Transplantosyon Merkezi Doktoru Prof. Dr. Sinan Akbayram ile birlikte çok sayıda doktor ve hastane personeli katıldı.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Bugün de Gaziantep Üniversitesi Hastanesi olarak pediatrik onkolog ve pediatrik hemotolog hocalarımız Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ilk ve tek Pediatrik Kemik İliği Transplantasyonu Ünitesini açtık. Bugün de burada başarılı bir şekilde nakil olup sağlığına kavuşan ilk hastamızı taburcu ediyoruz. Bu bizim Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep şehri ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi açısından çok önemli bir girişim ve kentimize yaraşır büyük bir gelişmedir. Bu konuda Prof. Dr. Sinan Akbayram liderliğinde büyük bir özveriyle çalışan üç hocamız da çok güzel işlere imza atıyorlar" dedi.

Minik kızın sağlığına kavuşmasını sağlayan Prof. Dr. Sinan Akbayram ise "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ilk ve tek Pediatrik Kemik İliği Transplantasyonu Ünitesine bu hastamızı yaklaşık 2 ay kadar önce yatırmıştık. Hastamız şu an artı 50. gününde ve tamamen sağlıklı bir şekilde ve tüm kan değerleri normal olarak hastamızı taburcu ediyoruz. Hastamız 5 yaşında ve Suriyeli. Hastamızı yaklaşık bir 6 aydır ünitemizde takip ediyorduk. Lösemi hastasıydı, kardeşinden kemik iliği nakli yaptık ve başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Bundan sonra sırada bekleyen 20 tane daha hastamız var. Hocalarımızla birlikte bu hastalara da kök hücre transplantasyonu yapmak için hep birlikte çalışacağız" diye konuştu.