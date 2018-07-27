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27 Temmuz 2018 14:56

Gaziantep’te intihar girişim trafiği durdu

Gaziantep’te boğazına bıçak dayayıp tramvayın önünde intihar girişiminde bulunan şahıs trafiği durdurdu.

Gaziantep’te intihar girişim trafiği durdu

27 Temmuz 2018 14:56


Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi önünden geçen tramvay hattı üzerinde meydana geldi. Evinin olmadığını söyleyen Yılmaz E. isimli şahıs elindeki bıçağı boğazına dayayarak tramvayın önüne atladı. 5 çocuğu olduğunu söyleyen Yılmaz E. evinin olmadığını ve geçinemediğini söyleyerek intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ikna etmeye çalıştığı şahıs bir türlü ikna olmayınca tramvay seferleri bir süre durdu.


Bazı vatandaşların ‘hemşehrim yol ver de geçek’ demesi dikkatlerden kaçmadı.


Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri ana yolu kapatınca trafik aksadı. Yılmaz E.’nin ikna edilmesiyle trafik normale döndü.




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