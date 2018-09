Gaziantep’te iş dünyası Kobi destek kredisinden memnun oldu

Çelenk yaptığı açıklamada, KOBİ’lerin ekonominin bel kemiğini oluşturduğunu belirterek, Bakan Albayrak tarafından tanıtılan KOBİ destek kredisini memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti. "KOBİ’lerin gelişebilecekleri uygun şartların sağlanması, sürdürülebilir bir refah artışının sağlanabilmesi için elzemdir. Zira toplam ihracatımızın yüzde 55,1’ini, toplam ithalatımızın ise yüzde 37,7’sini yaparak cari fazla veren KOBİ’lerimiz, her anlamda ekonomimizin bel kemiğini oluşturmaktadır. Büyük işler başaran bu küçük firmalarımızın, finansmana erişim sorunu başta olmak üzere, gelişimini ve piyasadaki etkinliğini artıracak her türlü teminat ve teşvik mekanizmasının destekçisi olacağımızı daha önce de ifade etmiştik. Bu bağlamda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından tanıtılan KOBİ Destek Kredisini, iş dünyası adına memnuniyetle karşılıyoruz. MÜSİAD olarak her fırsatta dile getirdiğimiz gibi Türkiye ekonomisinin, büyümenin lokomotifi olan KOBİ’lerin üzerinde yükseleceğine olan inancımızı yineliyoruz" dedi.