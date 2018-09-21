Gaziantep'te iş yerleri sabah namazının ardından dualarla açılıyor

Gaziantep'te esnaflar iş yerlerini bin yıllık ahilik gelenekle sabah namazının ardından dualarla açıyor. Ahilik haftası etkinlikleri kapsamında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da esnaflarla birlikte dua etti.

Gaziantep'te bin yıldır yaşatılan ahilik geleneği kapsamında iş yerlerini sabah erken saatlerde dualarla açıyor. Önce hep birlikte camide sabah namazı kılın esnaflar, iş yerlerinin önlerinde birlikte yaptıkları duanın ardından iş yerlerine girerek, rızıklarını kazanmaya çalışıyor. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da sanatçı Senai Demirci, Gazeteci Serdar Arseven, Ak Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik ve esnaf ile birlikte Kozluca Cami'de sabah namazını kıldı. Esnaflarla birlikte kahvaltı eden Başkan Tahmazoğlu ve beraberindekiler, daha sonra iş yerlerin önünde düzenlenen duaya katıldı. Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik'in okuduğu duanın ardından esnaf dükkanın kepengini açan Tahmazoğlu ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin ve esnafların yaşanan ekonomik saldırılardan etkilenmemesi temennisinde bulunuldu.

Tahmazoğlu, "Ahilik haftası münasebetiyle esnafımızla birlikte geçtiğimiz günlerde törenler düzenlemiştik. Bugün de bizim güzel bir geleneğimiz olan sabahları dualarla iş yeri açma geleneğimizi yaşatalım dedik. Bunun için esnafımızla sözleştik. Hep birlikte sabah namazı vaktinde Kozluca Cami'de buluşarak namazımızı burada kıldık. Daha sonrasında ise beraber beyranımızı içtikten sonra gelip Elmacı Pazarı'nda esnafımızla birlikte, il müftümüzün dualarıyla iş yerlerini açtık. Rabbim esnafımıza bol ve hayırlı kazançlar versin, sağlıkla, sıhhatle çalışmak nasip etsin diyoruz. Umarım eski bir gelenek olan bu durumu tekrar bir gelenek haline getiririz. Amacımız da her hafta Cuma günü bu bölgedeki bir camide namazımızı kılıp dualarla iş açma geleneğine katkı sağlamak" dedi.

Esnafların kepenkleri açmasının ardından alış veriş zamanı başladı. Tahmazoğlu ve esnaflar, iş yerlerini gezerek esnaflara başarı diledi.