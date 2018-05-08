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08 Mayıs 2018 12:48

Gaziantep’te IV. Murat operası

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Gaziantep’te IV. Murat operası

08 Mayıs 2018 12:48

Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali kapsamında IV. Murat operası Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde sahnelendi.


Çok sayıda sanatseverin izlediği ve görkemli müzikleriyle Okan Demiriş’in bestesi, Ulusal Türk Operası repertuarının seçkin bir örneği olan IV. Murat Operası, Osmanlı Tarihinin önemli bir dönemini, sarayın gizemli dünyasını, yaşanan çekişmelerini anlatıyor. 3 perde sahnelenen eser ayaklanan Yeniçeri ve Sipahileri, asilerin başı Topal Recep Paşa’yı, Sultan Murat’ın annesi Kösem Sultan’ı, Şehzade Bayezid’i, Sultan Murat’ın hizmetkarı Dilfigar’ı ve birçok tarihi şahsiyeti sahneye taşıdı.


Gösterime Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar ve çok sayıda sanatsever katıldı.




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