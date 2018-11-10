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Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep’te polis ekipleri eş zamanlı yaptığı kaçak sigara operasyonlarında 6 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep'te polis ekipleri eş zamanlı yaptığı kaçak sigara operasyonlarında 6 kişiyi gözaltına aldı.


Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vaktinde eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarda 6 kişiyi gözaltına aldı.


Operasyonda toplamda 47 bin 800 paket muhtelif markalarda kaçak sigara, 1 tüfek, 4 adet kartuş ele geçirilirken, kaçak sigara naklinde kullanılan 1 araca el konuldu. Yakalanan şüpheli şahıslara da 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan gerekli yasal işlemler yapıldı.

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