Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu

Farklı adreslerde gerçekleşen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçları ile etkin mücadele kapsamında kaçakçılık yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şahinbey ilçesinde Süleymanşah Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde faaliyet gösteren cep telefonu alım-satımı yapan bir iş yerinde yapılan aramada 41 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı cep telefonu ve bu telefonlara ait 16 adet batarya ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen M.P. ve T.E. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Ayıca, Şahinbey ilçesi Karatarla Mahallesi Söylemez Pasajı içerisinde saat alım-satımı yapan bir iş yerinde yapılan aramada ise 291 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı saat ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan İ.K. ve İ.K. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli şahsın sorgusu devam ediyor.