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Gaziantep'te kamyonet ile tır çarpıştı: 5 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde kamyonet ile tır çarpıştı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kamyonet ile tır çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Nizip-Karkamış yolu Soylu Mahallesi yakınlarında Nizip istikametinden seyir eden ve sürücüsü öğrenilemeyen 07 KJ 093 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 47 AH 856 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır hasarın oluştuğu kamyonet içerisinde bulunan Mustafa Durna (31), Ekrem Ayhan (21), Suriye uyruklu Fuat Hamami (22), Husema Alo ( 26) ve Abdulazız Huseyın (24) yaralandı. Kazanın ardından olay yerinde tam bir can pazarı yaşanırken, araca sıkışan yaralılar vatandaşların yardımıyla kamyonetten çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.


Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı

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