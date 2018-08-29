Gaziantep’te kamyonlar tehlike saçtı

Gaziantep’te farklı günlerde çekilen görüntüler, görenlere "pes" dedirtti. Gaziantep Nizip yolunda çekilen görüntülerde, kasasında taş taşıyan bir kamyon yer aldı. Tehlikeli şekilde seyreden kamyonun kasasının kapağının bile olmaması görenleri şaşırttı.

Gaziantep Kilis yolunda çekilen görüntülerde ise 30’dan fazla insanı kasasında taşıyan kamyonun saatte 80 kilometre hızla seyretmesi yer aldı. Kamyon kasasındaki gençlerden bazılarının ise ölümü hiçe sayarak kamyonun kasasındaki korkulukların üzerine oturması dikkat çekti. Tehlikeli şekilde dakikalarca ilerleyen kamyonet bir süre sonra gözden kayboldu.