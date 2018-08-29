Diğer
Kategoriler
29 Ağustos 2018 16:25

Gaziantep’te kamyonlar tehlike saçtı

Gaziantep’te kamyonların tehlikeli yolculuğu, diğer sürücüler tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

Gaziantep’te kamyonlar tehlike saçtı

29 Ağustos 2018 16:25


Gaziantep’te farklı günlerde çekilen görüntüler, görenlere "pes" dedirtti. Gaziantep Nizip yolunda çekilen görüntülerde, kasasında taş taşıyan bir kamyon yer aldı. Tehlikeli şekilde seyreden kamyonun kasasının kapağının bile olmaması görenleri şaşırttı.


Gaziantep Kilis yolunda çekilen görüntülerde ise 30’dan fazla insanı kasasında taşıyan kamyonun saatte 80 kilometre hızla seyretmesi yer aldı. Kamyon kasasındaki gençlerden bazılarının ise ölümü hiçe sayarak kamyonun kasasındaki korkulukların üzerine oturması dikkat çekti. Tehlikeli şekilde dakikalarca ilerleyen kamyonet bir süre sonra gözden kayboldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç