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Gaziantep'te kanal temizleyen işçiler el bombası buldu

Gaziantep’te kanal temizliği yapan belediye işçileri, kanalın bacasında el bombası buldu.

Gaziantep'te kanal temizliği yapan belediye işçileri, kanalın bacasında el bombası buldu.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi 51 Cadde'de atık su kanalı temizliği yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) ekipleri, 2 metre derinliğindeki bir kanalın bacasını vidanjör ile temizlemeye başladı. Vidanjörün sıkışması ve çekim yapmaması üzerine ise bir işçi bacadan aşağıya doğru sarkıtıldı. Bacaya sarkıtılan Kadir Tekyıldırım, hortumun ağzını tıkayan cismin el bombası olduğunu belirledi. Önce üstlerine haber veren işçiler ardından ise polisi aradı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

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