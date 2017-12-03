Gaziantep’te karı kocaya silahlı saldırı

Olay, önceki gün gece saatlerinde Şahinbey ilçesi, Ulaş Mahallesi, 72 Nolu Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, O.C. isimli şahıs, Faruk ve Hülya Gezici çiftinin evinde oturuyordu. Aralarında çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, iddiaya göre O.C. tabancasını çıkararak 3 çocuk sahibi çifte ateş etti.

Vücutlarına isabet eden kurşunlarla sağ omuzundan yaralanan Hülya Gezici (30) ve beli ile sol omzundan yaralanan Tarık Gezici (31) çağrılan ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırdı. Genç çift acil serviste tedavi altına alınırken, O.C. ise kayıplara karıştı.

Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüpheli O.C.’nin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.