Gaziantep’te karla mücadele

Gaziantep’te yoğun kar yağışı nedeniyle alarma geçen karla mücadele çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Kentin etkisi altına alan yoğun kar yağışının olumsuz etkilerini asgariye indirmek için çalışma makineleri ile personel sayısını arttıran Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanında yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Karla Mücadele Ekibini bin 100 kişiye çıkartan Büyükşehir Belediyesi, araç kiralama yöntemi ile araç kapasitesini de arttırdı. Ekipler bu temizleme ve yol açma çalışmalarında 16 tuz robotunu 26’ya, 16 kar küreme aracını 26’ya, 17 greyderi 30’a, 15 loderi 28’e, 20 kamyoneti ise 50’ye çıkardı.

Sıcak çay-çorba ikramı yapılıyor

Büyükşehir ekipleri şehrin ana artellerinin yanı sıra otobana da müdahale ediyor. Adana, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa otobanında yolda kalanlara yol açma ve çekmenin yanı sıra çorba, meyve suyu, kek ve çay ikramı da yapılıyor. Ekipler yolda kalan araç sahiplerine önce çorba ile çay ikramı yapıyor arkasında ise araçlarını çekerek yolun devamlılığını sağlıyor. Belediye ekipleri kentin genelinde ulaşımın olmadığı herhangi bir bölge olmadığını, gelen ihbarlar üzerine köy yollarındaki ulaşımın sağlanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Belediye yetkilileri, vatandaşların mecburi olmadığı sürece özel araçlar ile trafiğe çıkılmamasını ve çıkıldığı zamanda kar lastiği ile zincir kullanılmasını istediler. Yetkililer, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesini, özel araçların trafiği olumsuz etkilediğini ve kazalara davetiye çıkardığını vurguladı.

Belediye yetkililer, merkez ve taşra ilçeler ile köylerden gelen ihbarlar üzerine “Karla Mücadele Ekipleri”ni o bölgeye yöneltildiğini ve olumsuz yolların açıldığını kaydetti.