Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 11:12

Gaziantep’te katliam gibi kazada hüzünlendiren görüntü

Gaziantep’te 5 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaza sonrası jandarma yola fırlayan ve çalan telefonu açtı.

Gaziantep’te katliam gibi kazada hüzünlendiren görüntü

05 Aralık 2017 11:12

Ölenlerden birinin yakını ile konuşan jandarma, telefonun sahibinin öldüğünü söyleyemedi.


Edinilen bilgiye göre, Nizip’ten Gaziantep istikametine seyir halinde bulunan ve annesini doktora götürdüğü öğrenilen Ali Kartal yönetimindeki 27 US 478 plakalı minibüs ile Gaziantep istikametinden Nizip istikametine gelen Şaban Arık (57) yönetimindeki 46 P 6254 kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada, minibüs sürücüsü Ali Kartal (37), annesi Saliha (75) ve babası Mehmet Kartal (85) ile kimliği belirlenemeyen 1 kişi ve kamyonet sürücüsü Şaban Arık olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan Yaşar Katırcıoğlu ile Suriye uyruklu Amar İbrahim ve Yusuf Şehmuz yaralı olarak Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen Nizip Cumhuriyet Savcısı nınyaptığı ilk incelemenin ardından cesetler otopsi yapılmak üzere Gaziantep adli tıp morguna gönderildi. Jandarma bir erkek cesedinin kimliğini belirlemeye çalışıyor.



Jandarma çalan telefonu açtı


Kaza sonrası yola fırlayan ve minibüste hayatını kaybedenlerden birine ait cep telefonu bir süre çaldı. Olay yerinde inceleme yapan jandarma komutanı, telefonu açarak ölenlerin bir yakınıyla konuştu. Kaza olduğunu söyleyen komutan, telefon sahibinin öldüğünü söyleyemedi. Kazada yaralananların olduğunu söyleyen jandarma komutanı, yaralıların hastaneye götürüldüğünü söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
14
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    7°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    7°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç