Gaziantep’te katliam gibi kazada hüzünlendiren görüntü

Ölenlerden birinin yakını ile konuşan jandarma, telefonun sahibinin öldüğünü söyleyemedi.

Edinilen bilgiye göre, Nizip’ten Gaziantep istikametine seyir halinde bulunan ve annesini doktora götürdüğü öğrenilen Ali Kartal yönetimindeki 27 US 478 plakalı minibüs ile Gaziantep istikametinden Nizip istikametine gelen Şaban Arık (57) yönetimindeki 46 P 6254 kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada, minibüs sürücüsü Ali Kartal (37), annesi Saliha (75) ve babası Mehmet Kartal (85) ile kimliği belirlenemeyen 1 kişi ve kamyonet sürücüsü Şaban Arık olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan Yaşar Katırcıoğlu ile Suriye uyruklu Amar İbrahim ve Yusuf Şehmuz yaralı olarak Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen Nizip Cumhuriyet Savcısı nınyaptığı ilk incelemenin ardından cesetler otopsi yapılmak üzere Gaziantep adli tıp morguna gönderildi. Jandarma bir erkek cesedinin kimliğini belirlemeye çalışıyor.

Jandarma çalan telefonu açtı

Kaza sonrası yola fırlayan ve minibüste hayatını kaybedenlerden birine ait cep telefonu bir süre çaldı. Olay yerinde inceleme yapan jandarma komutanı, telefonu açarak ölenlerin bir yakınıyla konuştu. Kaza olduğunu söyleyen komutan, telefon sahibinin öldüğünü söyleyemedi. Kazada yaralananların olduğunu söyleyen jandarma komutanı, yaralıların hastaneye götürüldüğünü söyledi.