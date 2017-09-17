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17 Eylül 2017 16:35

Gaziantep’te kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde iki otomobil çarpıştı.

Gaziantep’te kaza: 2 ölü, 2 yaralı

17 Eylül 2017 16:35

Kazada 2 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Nizip Karayolu 26. kilometresinde Gaziantep’ten Nizip istikametine seyir halinde bulunan Halil A. idaresindeki 27 JD 178 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Cengiz Akalın yönetimindeki 27 LH 455 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Cengiz Akalın ve aynı araçta bulunan Haydar Akalın yaşamını yitirdi. Diğer araçta bulunan Halil A ile Peyam M., yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazada ölenler ise olay yerine gelen cenaze aracı ile otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.


Kazanın ardından yolun her iki şeride bir süre trafiğe kapandı. Polis ve jandarma ekiplerinin kaza yerinde aldığı tedbirlerin ardından yolda trafik kontrollü şekilde sağlandı.


Cenazeler ve araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.




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