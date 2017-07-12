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12 Temmuz 2017 13:49

Gaziantep’te kazalar MOBESE kameralarına yansıdı

Gaziantep’te dikkatsizlik ve trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle meydana gelen kazalar, MOBESE kameralarına yansıdı.

Gaziantep’te kazalar MOBESE kameralarına yansıdı

12 Temmuz 2017 13:49


Gaziantep’te aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri yüzünden yaşanan kazalar MOBESE kameralarına yansıdı. İlk kazada, sola dönüşün yasak olduğu 301 kavşağında sola dönen otomobil, karşıdan gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.


Karataş Mahallesi’ndeki MOBESE kameralarına yansıyan bir başka görüntüde ise hızla seyreden bir otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan çocuklardan birine çarptı. El ele tutuşan ve etrafına dikkatlice bakınan arkadaşlarının aksine koşarak karşıya geçmek isteyen çocuk, feci kazada çarpmanın etkisiyle bir süre yolda hareketsiz yatarken, elindeki malzemeler ise yola saçıldı. Yaralanan çocuğun kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.




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