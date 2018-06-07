Gaziantep’te kimsesiz yaşlılara sağlık ve temizlik hizmeti

Yaşlılar Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi Ekipleri, Gaziantep’te her ay 100’ün üzerinde evin temizliğini yapıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi, sosyal ve kültürel etkinliklerle yaşlıların keyifli ve huzurlu zaman geçirmelerini sağlarken, Evde Yaşama Destek Birimi ile sağlıktan, psiko terapiye, kişisel bakımdan, temizlik hizmetlerine kadar her alanda büyük destek oluyor. Evde Yaşama Destek Birimi bünyesinde yürütülen çalışmalar ile bayrama kadar belirli periyotlarla temizlik ekipleri tarafından 100‘ü aşkın evin temizliği yapıldı. Ekipler, yaşlıların evlerine giderek temizlik yapmanın yanı sıra musluklarından kapı kollarına, dolaplarından sandalye masalarına kadar küçük onarımları da gerçekleştiriyor. Evinde yalnız veya eşiyle birlikte yaşayan, günlük hayatta rutin işlerini yapmakta zorlanan 65 yaş üstü vatandaşların evleri, ayda en az bir kez, 3 veya 5 kişiden oluşan ekipler tarafından temizleniyor. Ekipler evlerde yerleri, halıları süpürüp siliyor, toz alıyor, cam, kapı ve çerçeveleri temizliyor, mutfak, tuvalet ve banyo temizliği yapıyor, balkonları yıkıyor.

Kişisel bakımını yapmakta zorlanan yaşlı bireylere de talep etmesi halinde yardımcı olan ekipler tarafından tırnak kesiminden, saç kesimine kadar hizmetler de veriliyor.