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08 Mayıs 2018 14:18

Gaziantep’te kimyasal madde alarmı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki kırsal bir bölgede etrafa döküldüğü tespit edilen 20 ton kimyasal madde bulundu.

Gaziantep’te kimyasal madde alarmı

08 Mayıs 2018 14:18

Maddeleri inceleyen jandarma, çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı.


Nurdağı ilçesi kırsal Yukarı Olcak Mahallesi D-400 devlet karayolu Rüzgarlı virajına 35 metre yakınındaki taşlık bir alanda etrafa kimyasal madde döküldüğü tespit edildi. Korucuların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AFAD, Bilik ve Teknoloji Bakanlığına ait uzman ekipler, yaklaşık 20 ton olduğu belirlenen kimyasal atığın menşeini tespit etmek için çalışma başlattı.



Yerleşim yerlerinde korkuya neden oldu


Çevredeki yerleşim yerlerinde büyük panik ve korku yaşanması nedeniyle camilerden anons yapılarak, kimyasal atığın bulunduğu Amanos Dağları eteği tarafına giriş ve çıkışların yasaklandığı duyuruldu.


Öte yandan, atıkların zehirli ya da radyasyonlu olması ihtimalinin de incelendiği, alınan numunelerden çıkacak sonucun beklendiği öğrenildi.




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