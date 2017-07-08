Gaziantep’te KKTC Turizm Günleri

Gaziantep bir otelde düzenlenen etkinliğe Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu katıldı.

Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs’ta yaşayan Türk halkının salaha erdiğini belirten Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduktan sonra kamu düzenine kavuştuğunu biliyoruz. Gaziantep’ten Kıbrıs’a haftada 9 seferimiz var. Karşılıklı seferler yapılıyor. Bu da Gaziantep’in Kıbrıs’a yakınlığını gösteriyor. Her anlamda bir ve beraberiz. Turizm sektörünün canlanması açısından karşılıklı gidiş ve gelişlerin ve kültür alışverişinin içinde bulunduğumuz günlerde çok büyük önemi var" dedi.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise, "Ülkem ülkeniz, ülkeniz ülkem, tanımaya ve tanıtmaya geldik. Çok kısa mesafede olan sizlerin kendinize ait bir adanızın olduğunu bilinmesini istiyorum. Kıbrıs Adası, turizm adası ve her yönüyle görülmeye değer bir ada. İki gün boyunca bulunmuş olduğum Gaziantep’te sayın Kültür ve Turizm Bakanı’nın daveti ile geçirmiş olduğum bu sürede gerek Gaziantep Valiliği gerekse Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Gaziantep’te bulunan herkes aynı sıcak duygularla bizi karşıladı. Bu turizm pastası çok büyük bir pasta bu pastanın bir köşesinden Gaziantep’in alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Etkinlik KKTC yöresel halk oyunları gösterisi ve KKTC tanıtım videosunun izlenmesinin ardından sona erdi.