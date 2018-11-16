Gaziantep'te KKTC'nin 35. yılı resepsiyonu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziantep Başkonsolosu tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 35. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Düzenlenen resepsiyona Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan vekili, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İlçe belediye başkanları Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. KKTC Gaziantep Başkonsolosu Erhan Özkan, KKTC'yi dünyada sadece Türkiye tarafından tanındığını ifade ederek,” Türk halkının bağımsızlık mücadelesini cumhuriyet ile taçlandırdığı ve bugün kutladığımız bu 35. Yılda mücadelenin sonucunda bir cumhuriyetimiz oldu. Mücadelenin ne olduğunu Gaziantep halkı çok iyi bilir. Kıbrıs Türk halkı ise, mücadele sonunca elde ettiği bu bağımsızlığın kıymetini çok iyi bilmektedir. Günümüzde ise, anavatan Türkiye'nin dışında başka hiçbir ülke tarafından tanınmayan cumhuriyetimiz her ne kadar haksız ambargolar altında ezdirilmeye çalışılsa bile anavatanın desteği ile cumhuriyetimiz her alanda ilerlemeye devam etmektedir” dedi.

“Sadece Türk nüfusunun olduğu bölgeler alındı”

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, Türk Devletinin Kıbrıs Harekatında işgal amacıyla değil barışçıl amaçla harekat düzenlediğini vurguladı.

Gül,” Bizim Kıbrıs ile gönül bağımız hep var. 35.yıl dönümü kutlarken Türkiye'nin ne kadar barışsever olduğunu anlamış oluyoruz. 1974'de adaya çıkarma yapıldı. Çıkarma yapılırken sadece Türk nüfusunun olduğu bölgeler alındı. Biz bir yeri işgal etme ya da bir yeri komple alma ideali taşıyan devlet, millet değiliz. Barış görüşmeleri olur, birlikte yaşama iradesi olur diye 9 yıl bekledik. Bu iki konu Türklerin meselelere bakış açısını da gösteriyor” diye konuştu.