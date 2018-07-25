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25 Temmuz 2018 10:00

Gaziantep’te köpek vahşeti

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde arka ayaklarının iç kısmı ve karın bölgesinden silahla vurularak yaralanan köpek tedavi altına alındı.

Gaziantep’te köpek vahşeti

25 Temmuz 2018 10:00


Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde meydana gelen olayda, bir sokak köpeği av tüfeğiyle vurulmuş olarak bulundu. Vücudun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar ile yaralanan sokak köpeği, Cevdet Paşa Mahallesi 73 nolu sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmana saklandı. Yaralı köpeği gören vatandaşların haber vermesi üzerine apartmanda oturan ilçe tarım müdürlüğünde görevli bir veteriner hekim tarafından ilk tedavisi yapılan sokak köpeği, Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) yönetim kurulu üyesi Cemal Güneş tarafında alınarak Gaziantep’e götürülüp, tedavi altına alındı.


Yaralı köpeğin, tedavi sonrası barınakta bakılacağını belirten CAHİDE Yönetim kurlu üyesi Cemal Güneş köpeğin durumuyla ilgili açıklama yaparak, "Yaralı köpeğin yaraları ciddi. Eğer vatandaşlar tarafından görülmeseydi köpek ölebilirdi. Sokak köpeğinin sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapacağız ancak İslahiye‘deki bu vahşete kim dur diyecek? Hükumetimiz en kısa zamanda 5199 Hayvan Haklarındaki kanun ve yasa değişikliğini bir an evvel hayata geçirmelidir. Aksi durumda sokak köpekleri hedef tahtası olacak keyfe keder bu canlar her daim hedef tahtası olacak" diye konuştu.




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