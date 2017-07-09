Gaziantep’te korkutan balık ölümleri

Suları metrelerce çekilen barajdaki balık ölümlerinin nedeninin araştırılmasını isteyen vatandaşlar, yüzlerce balığın karaya vurduğu barajdan avlanmanın yasaklanmasını istedi.

Kayacık Barajı’nda yaşanan balık ölümlerini fark eden vatandaşlar yetkililere haber verdi. Balık ölümlerinin nedeninin araştırılmasını isteyen vatandaşlar, suyun içinde ölmek üzere olan sazanları ise cep telefonları ile görüntülediler.

Balık ölümlerinin baraja karışan herhangi bir kimyasaldan ya da oksijen yetersizliğinden kaynaklanabileceğini dile getiren vatandaşlar, baraj suyunun ise 100 metreye yakın çekildiğine dikkat çektiler. Barajda ölen balıkların çürüyüp çevreye kötü kokular yaydığına dikkat çeken Güneysu Mahalle Muhtarı Kemal Menğüç, kıyıya vuran yüzlerce ölü balığa rağmen barajda hala balık avlanmasına ise tepki gösterdi.

Yaz aylarının gelmesiyle metrelerce geri çekilen baraj suyunun geride bıraktığı batak alanın haşere yuvasına dönüştüğünü belirten Menğüç, yetkililerden bölgenin bir an önce karantinaya alınmasını istedi.

Barajda avlanan balıklar satılıyor

Barajda avlanan balıkların vatandaşlara satıldığını iddia eden Mengüç, insan sağlığını hiçe sayarak balık avlayanların jandarmanın denetimlerine kulak asmadığını ifade etti. Bölgeye bir yıl içinde arıtma tesisinin kurulacağının sözü aldıklarını ve çalışmaların başladığını dile getiren Mengüç, baraj etrafının daha sıkı kontrol edilmesini istedi.

Kayacık Barajı’na fabrikaların zehirli atık sularının döküldüğünü ileri süren Güneyse Mahallesi Muhtarı Kemal Mengüç, “Balıkların ölmesinin nedeni Allebe’nin kirli suyunun gelmesi, fabrika sularının dökülmesi ve arıtma sisteminin hala kurulmamış olmasıdır. Bu balıkları götürüp satıyorlar. Kirli su balığı olduğu için bizler yemiyoruz. İnsanlar alıp satıyorlar, alanlar ise bu balıkların böyle olduğunu bilmiyorlar. Burada sinek fazla olduğu için çocuklar hastalanabiliyor. Kaşıntıdan her tarafımız yara bere içinde kalıyor. Yemeğimizin içine bile sinekler düşüyor. Geceleri evlerimizde camları açıp yatamıyoruz. İlaçlama haftada bir gün geliyor. O da bize yeterli gelmiyor. Bizler 2-3 günde bir ilaçlama yapılmasını istiyoruz. Bu durumu muhtarlık sitemizden çevre bakanlığına yazdık bunu dile getirdik. Baraj suyunun geri çekilmesiyle kalan toprak kalıntıları çok aşırı koku yapıyor” diye konuştu.